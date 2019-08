Dauerbaustelle in Mettmann : Umbau Kreisverkehr verzögert sich um weitere Woche

METTMANN Erneut muss der Baustart verschoben werden, diesmal, weil die Arbeiten an den Wasserleitungen nicht rechtzeitig fertig geworden sind.

(arue) Der Umbau des Knotenpunktes Beethovenstraße/Flurstraße/Gruitener Weg/Weihe in einen Kreisverkehr verschiebt sich voraussichtlich um eine weitere Woche. Das teilt jetzt der Kreis Metttmann mit. Die Arbeiten an den Wasserleitungen dauern demnach länger als geplant. Der Umbau des Knotenpunktes soll nun am Montag, 19. August, starten. Geplant ist, dass der Kreisverkehr in der ersten Februarhälfte 2020 fertig wird.