Mettmann : Umbau Elberfelder Straße/Bergstraße beginnt am 13. Juli

METTMANN Die Bauarbeiten beginnen mit der Einrichtung der Baustelle und vorbereitenden Grünschnitt- und Rückbauarbeiten mit nur geringen Beeinträchtigungen des Verkehrs, informiert die Kreisverwaltung.

Als weitere Folgemaßnahme soll der Hauptverkehr künftig nicht mehr den Weg über die Bergstraße nehmen, sondern über die Elberfelder Straße geführt werden, informiert die Kreisverwaltung. Der dafür notwendige Umbau des Knotenpunktes Elberfelder Straße/Bergstraße wird jetzt in Angriff genommen. Die Bauarbeiten beginnen am heutigen Montag (13. Juli) mit der Einrichtung der Baustelle und vorbereitenden Grünschnitt- und Rückbauarbeiten mit nur geringen Beeinträchtigungen des Verkehrs.

Am darauffolgenden Montag (20. Juli) soll dann die erste Bauphase mit dem Neubau des nordöstlichen Gehweges entlang der Elberfelder und Bergstraße beginnen. Fußgänger wechseln per Ampel auf den Gehweg der gegenüberliegenden Straßenseite. Der motorisierte Verkehr wird per Baustellenampel geregelt und kann so in allen Richtungen aufrechterhalten werden.