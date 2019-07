Neugestaltung : Umbau der Mühlenstraße startet

So soll die Mühlenstraße nach ihrem Umbau aussehen. Das alte Waschbrett wird abgerissen. Foto: Kreisstadt Mettmann

Mettmann Das Waschbrett wird im August abgerissen und durch ein Platanendach ersetzt.

Die Bauarbeiten zur Um- und Neugestaltung der Mühlenstraße und des „Waschbretts“ beginnen am Montag, 8. Juli. Das „Waschbrett“ wird durch ein Platanendach ersetzt und der kleine Platz neu angelegt. Mit der Umgestaltung der Mühlenstraße wird im Bereich Bovensiepen begonnen. Von dort aus wird die Straße zunächst in Richtung „Waschbrett“ erneuert. Im August soll das „Waschbrett“ abgebrochen werden. Anschließend werden die Arbeiten auf der Mühlenstraße in Richtung „Tannisberg“ fortgesetzt.