AN(GE)DACHT Eine kleine Theologie des Weihnachtsgebäcks

Früchtebrot – traditionell aus neun Zutaten gebacken. Manchmal sagen schon die Zahlen alles. Auch hier. Dreimal drei. Die Zahl, die für Gott steht. Frühere Menschen dachten an Erde – Wasser – Luft, an Himmel – Erde – Hölle, an Vater – Sohn – Heiliger Geist. Dreimal drei meint höchste Vollendung. Neun Zutaten sollen verdeutlichen: So gut schmeckt, was Gott tut, wenn er es vollendet.