Neuer Pfarrer in Mettmann Ulrich Schuster hat Ideen für besondere Gottesdienste

Besonders reizvoll an der neuen Stelle findet er die Offenheit gegenüber der Gottesdienstformen. So waren bisher besondere Gottesdienstformate einer seiner beruflichen Schwerpunkte, wie beispielsweise die Bibliologe. Dabei handelt es sich um eine Form der interaktiven Auslegung biblischer Texte unter Einbeziehung der Gottesdienstbesucher. „Wir verlassen in so einem Fall gedanklich die aktuelle Zeit und die Kirche und versetzen uns in die geschilderte Bibelstelle und in die dort agierenden Personen hinein. Es werden Gespräche geführt mit verteilten Rollen. Das führt dazu, dass Menschen sich äußern, dass sie sich mit den angesprochenen Situationen gedanklich auseinandersetzen, wodurch verschiedene Gefühle ausgelöst werden“, schildert Pfarrer Ulrich Schuster.