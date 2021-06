Nach 17 Jahren beim Kreis Mettmann : Kreisdirektor Martin M. Richter geht in den Ruhestand

Kreisdirektor Martin M. Richter geht in den Ruhestand

Kreiskämmerer und Kreisdirektor Martin M. Richter (im Foto l. mit Landrat Thomas Hendele) geht Ende 2021 in Pension. Foto: Kreis Mettmann

Kreis Mettmann Erstmalig hatte er seinen Dienst beim Kreis Mettmann im Oktober 2004 angetreten. Erst im Sommer 2020 einstimmig wiedergewählt, möchte sich Kreisdirektor Martin M. Richter zum Ende des Jahres 2021 aus rein privaten Gründen vom Dienst verabschieden.

In der Sitzung des Kreisausschusses am Montag gab Kreisdirektor und Kämmerer Martin M. Richter überraschend bekannt, dass er gegenüber Landrat Thomas Hendele beantragt habe, mit Ablauf des Jahres in den Ruhestand versetzt zu werden.