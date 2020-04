Statistik für den Kreis Mettmann : Übergriffe auf Polizisten nehmen zu

Mettmann Die Staatsgewalt ist immer häufiger selbst Ziel von Gewalt. Polizei fordert eine konsequente strafrechtliche Verfolgung.

Angriffe und Beleidigungen gegen Polizisten machen der Polizei nicht nur bundes- und landesweit zunehmend Probleme. „Übergriffe auf Polizeibeamte haben massiv zugenommen, gerade in NRW“, erklärt Stephan Hegger von der Gewerkschaft der Polizei, bei der bundesweit fast 70 Prozent aller Beschäftigten bei der deutschen Polizei organisiert sind. Auch, wenn die entsprechenden Zahlen für 2019 noch nicht vorlägen, lässt sich wohl eine Zunahme verzeichnen. „Man liegt nicht falsch, wenn man davon ausgeht, dass die Zahl der Übergriffe auch im vergangenen Jahr erneut gestiegen ist.“

Auch im Kreis Mettmann beschäftigen zunehmende Widerstandshandlungen gegen die Staatsgewalt, wie es rechtlich korrekt heißt, die Kreispolizei sowie die einzelnen Polizeiwachen. Konkret bei tätlichen Angriffen gegen Polizisten sprechen die Zahlen eine klare Sprache. Im Vergleich zu 2018 ist im vergangenen Jahr kreisweit die Zahl an registrierten Angriffen auf Polizisten oder Beleidigungen von 19 auf 47 deutlich gestiegen, berichtet Dagmar Janßen von der GdP-Kreisgruppe Mettmann.

Erziehung Der Grund für die zunehmende Respektlosigkeit sowie die Gewalt gegen Polizisten und Helfern liegt laut Experten in der Verrohung der Gesellschaft. Und in einer „schlechten Kinderstube“, weiß Stephan Hegger von der NRW-GdP.

Die Polizei will dieser Entwicklung, die vor allem in Großstädten sich häuft, konsequent strafrechtlich entgegentreten. „Das ist nicht hinnehmbar, dass Polizisten bei ihrer Arbeit angegriffen oder beleidigt würden. Seit 2017 gibt es den neuen Strafrechtsparagrafen 114 dafür und eigens einberufene Staatsanwälte, die die Widerstandshandlungen gegen Polizisten verfolgen“, sagt NRW-GdP-Pressesprecher Hegger. Bei der Kreispolizei in Mettmann sei die Hemmschwelle zudem immer niedriger geworden, Übergriffe „auch strafrechtlich zu verfolgen“. Obwohl auch hier wieder die Subjektivität mit hineinspielt. Denn: „Nicht jeder bewertet eine Situation gleich und bringt eine Widerstandshandlung zur Anzeige“, heißt es aus Mettmann.