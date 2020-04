Mettmann diskutiert : UBWG: Stadthalle erhalten – Grüne: Stadthalle abreißen

Mettmann Auch die Zukunft der Stadthalle steht bei den Sitzungen von Haupt- und Finanzausschuss sowie Rat am 21. April auf der Tagesordnung.

(arue) Um die Zukunft der Stadthalle drehen sich in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 21. April zwei Anträge. Die UBWG will zusätzlich zu dem bislang eingeplanten Erhaltungsaufwand der Halle von 90.000 Euro weitere 130.000 Euro in den Haushalt einstellen lassen. Damit soll sicher gestellt sein, dass als dringliche und sicherheitsrelevante eingestufte Reparaturen der sanierungsbedürftigen Stadthalle durchgeführt werden können, um die Halle zu erhalten. Außerdem seien vor einiger Zeit „erhebliche Mängel der Dacheindichtung“ festgestellt worden – ob und wie sie beseitigt wurden, soll dem Haupt- und Finanzausschuss berichtet werden.