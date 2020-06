Kommunalpolitik in Mettmann : UBWG: Neue Initiative ist „visionslastig“

Mettmann Die beiden Wählergemeinschaften in Mettmann liefern sich einen Schlagabtausch: Laut UBWG gibt es keinen Austausch zwischen ihr und der neuen Wählergemeinschaft „Zur Sache! Mettmann“, aus einer Findungskommission der UBWG wurden Andreas Konrad und Axel Ellsiepen RP-Informationen zufolge ausgeschlossen.

(arue) Die UBWG verwahrt sich gegen die Aussage der neuen Wählergemeinschaft „Zur Sache! Mettmann“, diese sei mit der UBWG in intensivem, konstruktivem und lebendigem Austausch. Diese Darstellung sei unzutreffend, betonen jetzt Hans-Günther Kampen, Harald Birkenkamp, Helmut Peick, Heinz Gärtner, Regina Lenz und Maria Reek. Tatsächlich habe es mit dem Initiator dieser Gruppierung und seinem ständigen Begleiter zu Beginn der Neuaufstellung der UBWG in 2019 Sondierungsgespräche gegeben.

„Wir haben es seinerzeit für besser gehalten, uns wegen der extrem großen ,Visionslastigkeit’ des Hauptakteurs von beiden Herren zu trennen“, berichtet Kampen. Offensichtlich habe sich diese Hospitation in den Reihen der UBWG aber für sie gelohnt: „Sie haben einiges im wahrsten Sinne des Wortes ,mitgenommen’“, heißt es. So seien auf der Homepage der neuen Wählergemeinschaft Inhalte zu lesen, die „zu 100 Prozent UBWG“ seien.

Allerdings sind die Ausführungen so skizzenhaft, wie sie sich zum Zeitpunkt des Ausscheidens der beiden Herren aus unserer Findungskommission darstellten. Ein tieferes Verständnis dafür, was die einzelnen Projekte nach intensiver Bearbeitung Stand heute beinhalten, lässt sich in den Ausführungen nicht erkennen. Manche Versatzstücke an falschen Stellen sind einfach nur peinlich. Karl-Theodor- zu-Guttenberg lässt grüßen.