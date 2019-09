Kriminelle nehmen Frau aus Mettmann in die Zange : Trickbetrüger erbeuten bei Seniorin ein Vermögen

Kriminelle nehmen Frau aus Mettmann in die Zange

Mettmann Nach langer Zeit hatten Unbekannte mit der Betrugsmasche „falscher Polizist“ erneut Erfolg.

(arue) Am Dienstag wurde eine 76 Jahre alte Frau in Mettmann-Metzkausen Opfer der bekannten Trickbetrug-Masche „falscher Polizeibeamter". Dabei wurde der Frau Bargeld in Höhe von mehreren Zehntausend Euro durch zwei bislang noch unbekannte männliche Täter entwendet. Dies ist seit langem wieder der erste Fall, berichtet die Kreispolizeibehörde.