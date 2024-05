Kleinkunst an der Freiheitstraße Verona in Mettmann

Auf den ersten Blick haben Mettmann und Verona nicht zu viele Gemeinsamkeiten. Wer aber hiesiger Stadtkenner ist und das Stufenensemble vor der Evangelischen Kirche an der Freiheitstraße kennt, fühlt sich – scheint noch dazu die Sonne lieblich – an eben diese italienische Stadt erinnert. An die einzigartige Atmosphäre auf den Steinstufen der Arena will Pfarrer Jürgen Artmann jetzt mit einem neuen Kleinkunstkonzept anknüpfen, dem Treppenhausprogramm.