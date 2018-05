Mettmann: Toyota durchpflügt ein Weizenfeld

Mettmann Die Polizei untersagte dem sichtlich verwirrten Autofahrer die Weiterfahrt.

Da staunten die Zeugen nicht schlecht: Durch Motorengeräusche aus dem Schlaf gerissen beobachteten Anwohner, wie ein 61 Jahre alter Autofahrer am Dienstagmorgen um 3 Uhr mit seinem Toyota an der Straße Diepensiepen in ein Weizenfeld fuhr.

Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann mit seinem Auto in der Sackgasse zunächst gewendet. Aus unbekannter Ursache fuhr der 61-Jährige dann aber nicht auf der unbeleuchteten Straße weiter, sondern in das angrenzende Weizenfeld, in dem das Getreide bereits hüfthoch steht. Dieses Feld durchquerte der Mann mehrere hundert Meter - augenscheinlich orientierungslos, so die Polizei - und kam schließlich zum Stehen. Dabei entstand auf dem Feld ein Flurschaden.