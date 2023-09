Ökologie und Tourismus in Mettmann Grüne kritisieren Vorpreschen bei Kalksteinbruch

Problematisch sei die verkehrliche Erschließung, vor allem aber „bedeutet eine touristische Nutzung immer einen Nachteil für das ökologische Gleichgewicht der vorhandenen schützenswerten Pflanzen- und Tierarten“, führt sie aus. Bei Caravan-Tourismus handelt es sich um keine nachhaltige Art des Reisens. In Zeiten der Klimakrise und der nötigen Verkehrswende muss er zukünftig wieder abnehmen. Auch das Neanderthal Museum sollte weiter verstärkt auf die Anreise per ÖPNV setzen, sagte Rebecca Türkis. Aber auch die bange Frage, wer all die Maßnahmen bezahlen soll, ist ein Thema.