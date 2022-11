Ungeklärte Gründe für Totalschaden : 28-Jähriger kommt von Südring ab und landet im Graben

Ein 28-Jähriger kam am Südring Mettmann von der Straße ab – Totalschaden. Foto: Polizei Mettmann

Mettmann Warum ein 28-jähriger Autofahrer nachmittags ohne Fremdeinwirkung von der Straße abkam, versucht die Polizei zu klären. Die Fahrt endete für den Mann zunächst im Graben und dann im Krankenhaus.

Montagnachmittag, 14. November, kam ein 28-Jähriger mit seinem VW Golf vom Südring ab und landete in einem Graben. Der Moerser wurde leicht verletzt, an dem VW entstand Totalschaden.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann gegen 16.40 Uhr in seinem Auto auf dem Südring in Richtung Wuppertal. Kurz hinter der Einmündung zur Adresse „Pannschoppen" kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Der VW fuhr durch einen bewaldeten Grünstreifen und kam in einem Graben zum Stillstand.