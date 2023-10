Moderne Tools in Mettmann nutzen Veranstaltungskalender für Senioren jetzt online

Er ist er online, der digitale Veranstaltungskalender für Seniorinnen und Senioren. Unter seniorenrat-me.de/aktiven-kalender-me/ finden Mitbürger „zwischen Arbeit und Ruhestand“ auf einen Blick alles, was Vereine, Organisationen und Netzwerke in der Neandertalstadt anbieten. Das hat viele Vorteile: Anders als im allgemeinen städtischen Kalender tauchen hier auch kleinere, stadtteilbezogene Termine auf; durch seine Interaktivität ist der Online-Kalender besonders benutzerfreundlich (man kann sogar die Schriftgröße auswählen); und schließlich wird der Kalender von den Veranstaltern selbst gepflegt, ist also immer aktuell und vollständig. „Entscheidend für eine selbstbestimmte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben sind gut ausgebaute Strukturen im unmittelbaren Lebensumfeld – also in der eigenen Wohung und im heimischen Stadtteil“, sagt Quartiersmanagerin Petra Brinkmann-Schepke.