Tipps und Termine Endlich Wochenende!

Mettmann/Erkrath/Wülfrath · Sie wollen auch mal etwas anderes machen, als den großen Zeh in den Sand beim Naturfreibad zu stecken? Hier eine Auswahl an Tipps und Terminen in Mettmann, Erkrath und Wülfrath.

17.07.2024 , 14:53 Uhr

Ausstellung ukrainischer Künstler, im Bild Kurator Michalis Papadopoulos. Das Spektrum der ausgestellten Arbeiten reicht von Malerei unterschiedlichster Techniken, Fotografie, Drucktechniken und Collagen bis hin zu Zeichnungen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)