Umweltschutz : Verpackung meiden – oder wiederverwerten

Erkrath/Wülfrath Schenken ist etwas Schönes, sollte aber die Umwelt nicht belasten. Abfallberaterinnen aus Erkrath und Wülfrath geben Tipps.

Dabei gibt es viele Möglichkeiten, Geschenke umweltfreundlich zu verpacken, sei es mit Küchentüchern aus Stoff, Zeitungspapier (mit zum Geschenk passender Schlagzeile), Landkarten aus alten Büchern, Tapetenresten, alten Kalenderblättern, Halstüchern, Schals, selbstgenähten Beuteln aus Stoffresten oder, wenn etwas Stabileres gebraucht wird, mit ausgedienten Kartons und Schachteln, die zum Beispiel mit Wellpappe oder Geschenkpapier aus Altpapier beklebt werden. „Es ist in jedem Fall besser, Verpackungen zu vermeiden. Wenn das nicht geht, sollte man sie wiederverwenden“, sagt Wülfraths Abfallberaterin Ulrike Eberle.

Ihre Erkrather Kollegin Helga Willmes-Sternberg kann da nur zustimmen. Zur Weiterverwendung von Geschenkpapier, wie es in diesen Tagen bergeweise anfällt, plus Bändchen aus Kunststoff, gibt es, sofern man das Papier vorsichtig löst und es nicht vom Geschenk reißt, einfache und naheliegende Möglichkeiten wie das Glattstreichen, Zuschneiden und Wiederverwenden für eigene Geschenke oder das Beiseitelegen für Bastelarbeiten. „Je nach Qualität des Papiers ist dies leider oft nicht möglich. Daher ist es nachhaltiger, schon beim Einpacken auf Geschenkpapiere und Folien zu verzichten und stattdessen textile Stoffe zu verwenden, so dass die Verpackung auch ein Geschenk ist“, sagt Willmes-Sternberg. Weitere Empfehlungen der Abfallberaterinnen: