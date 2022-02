Projektmanager in Erkrath : Der Neue im Quartier

Tim Suchowski vor seinem Büro in der Sandheide. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Tim Suchowski ist als Nachfolger von Saskia Goebel immer donnerstags im Quartiersbüro in Erkrath zur offenen Sprechstunde anzutreffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Susann Krüll

Bereits im Oktober begann für Tim Suchowski vom Dortmunder Stadtplanungsbüro „Stadt + Handel“ die Einarbeitungsphase als Projektmanager im Rahmen des Projekts „Soziale Stadt Sandheide“. Seine Kollegin und Vorgängerin Saskia Goebel, die diese Position fünf Jahre lang innenhatte, stellte ihm in dieser Zeit alle „Akteure“ vor, die auf Seiten der Stadtverwaltung sowie privater Organisationen wie der dort tätigen Vereine „Sandheider Markt 4 You“ oder „Füreinander“ dort tätig sind. So war Suchowski, der seit 2020 fest bei dem Planungsbüro angestellt und bereits während seines Studiums dort gearbeitet hat, bestens vorbereitet in seine erste Sprechstunde am 20. Januar im Quartiersbüro gegangen. „Was mir beim ersten Mal, als ich hierhergekommen bin, auffiel, war die grüne Umgebung und: Es ist so ruhig, obwohl so viele Menschen hier wohnen“, so Tim Suchowski auf die Frage, was ihm durch den Kopf gegangen sei, als er seinen neuen Arbeitsplatz das erste Mal gesehen habe. Dieser Eindruck habe sich seitdem verfestigt. „Ich habe seitdem viele angenehme Spaziergänge durch das Quartier unternommen und der erste Eindruck hat sich bestätigt.“ Wenn er das Herzstück der Sandheide, den gleichnamigen Markt betrachte, komme ihm der Gedanke, dass dieser „wünscht, intensiver eingebunden zu werden“.

Das Rüstzeug im Rahmen so genannten „Verfügungsfonds“ Veränderungen in Quartieren zu initiieren, hat der engagierte junge Mann bei seinem vorangegangenen Projekt für seinen Arbeitgeber sammeln können. Die Schwerpunkte seiner Tätigkeit in der Sandheide liegen in folgenden Tätigkeiten: Ansprechpartner für die Förderprogramme Verfügungsprogramm und Wohnumfeld und Fassaden (siehe: https://www.erkrath.de/Wirtschaft-Bauen/Bauen-Planen/Soziale-Stadt-Sandheide).

Info Termine und individuelle Sprechzeiten Das Büro des Quartiersmanagement Sandheide bietet offene Sprechzeiten montags von 11 – 16 Uhr, vor Ort ist dann Kübra Akyazi. Dienstags ist Julia Zinn von der Stadt Erkrath im Büro sowie donnerstags von 12h -13 Uhr Tim Suchowski. Individuelle Terminvereinbarung: sandheide@erkrath.de möglich. Hans-Sachs-Weg 9 auf dem Sandheider Markt.

Auch an Sitzungen des „Stadteilbeirats Sandheide“ hat Tim Suchowski bereits teilgenommen, so dass er über die laufenden und kommenden Projekte im Stadtteil nicht nur gut informiert ist, sondern auch schon aktiv involviert war und ist. So auch in die gerade stattfindenden Aktion „Leben im Quartier – Wir sind da!“, die am „Welttag der Sozialen Gerechtigkeit“ am 20. Februar gestartet ist. Mit einer weit sichtbaren grünen Beleuchtung setzen die 12 teilnehmenden Institutionen „ein Zeichen für mehr soziale Gerechtigkeit und die Bedeutung Sozialer Arbeit. Auf der Facebook-Seite „Sandheide – unser Lieblingsort“ wird täglich eine neue Einrichtungen vorgestellt.