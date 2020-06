Hengstfohlen noch ganz staksig : Nachwuchs im Wildgehege

Mettmann Tarpan-Stute „Mississippi“ hat jetzt ihr zwölftes Fohlen zur Welt gebracht. Es hat bereits einen Namen und heißt „Merlin“. Wer Glück hat, kann es bei einem Spaziergang rund um das Wildgehege entdecken.

(arue) Es gibt Nachwuchs im Eiszeitlichen Wildgehege des Kreises Mettmann: Tarpan-Stute „Mississippi“ hat ein Hengstfohlen zur Welt gebracht. Es hat bereits einen Namen und heißt „Merlin“. Es ist das zwölfte Fohlen seiner Mutter. Das Wildgehege liegt unweit des Neanderthal Museums, wer es besuchen will, muss keinen Eintritt zahlen. Auf rund 23 Quadratmetern sind dort Wisente, Tarpane und Auerochsen zu sehen. Es gibt einen Rundweg um das Wildgehege, der in 60 bis 80 Minuten zu bewältigen ist und an dem Bänke zum Betrachten der Tiere einladen – vorausgesetzt, sie zeigen sich.