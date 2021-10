Interview mit Thomas Rasch von der Caritas Mettmann : „Wir helfen, Perspektiven zu finden“

Thomas Rasch betreut mit der Caritas Obdachlose und Geflüchtete und hilft ihnen, in Mettmann Fuß zu fassen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Obdachlose Frauen und Geflüchtete – in Mettmann gibt es viele Menschen in Not. Die Caritas hilft mit verschiedenen Projekte, um Lösungen zu finden.

Für viele Menschen sind obdachlose Frauen kaum sichtbar, und damit auch kein Thema. Das ist bei der Caritas anders.

Ein Schwerpunkt der Caritas-Arbeit ist ein Projekt, das sich um suchtkranke, eigentlich obdachlose Frauen kümmert. Die sind auf den Straßen Mettmanns selten sichtbar – gibt es die überhaupt?

Info Schon früh in der Gemeinde aktiv Werdegang Thomas Rasch ist Bereichsleiter beim Caritasverband Mettmann. „In meiner Heimatgemeinde in Wuppertal-Ronsdorf war ich zunächst Ministrant, Gruppenleiter und später Pfarrjugendleiter. Dadurch war recht früh eine enge Verbindung zur katholischen Kirche vorhanden“, nennt er die Wurzeln seines Engagements für die Caritas. Nach dem Schulbesuch absolvierte er zunächst eine Ausbildung als Krankenpfleger und war nach der Ausbildung einige Jahre in diesem Beruf tätig. Erst danach studierte er Sozialpädagogik.

Thomas Rasch Am Stichtag 1.8.21 wurden 78 Frauen in städtischen Obdachlosenunterkünften im Kreis Mettmann gezählt. Zugleich zählten die Wohlfahrtsverbände 130 Frauen ohne festen Wohnsitz. In den 10 Städten des Kreises zeigt sich Wohnungslosigkeit nicht wie in Großstädten. Sehr selten leben hier Frauen wirklich auf der Straße. Eher sind sie versucht ihre Wohnungslosigkeit zu verstecken, sie sind im öffentlichen Raum oder auch Gemeinschaftsunterkünften häufig Gewalt und sexualisierter Gewalt ausgesetzt. Deshalb wohnen sie sehr oft ohne eigenen Mietvertrag bei Freunden, Verwandten oder auch Fremden im Unterschlupf und begeben sich in extreme Abhängigkeitsverhältnisse zum Couch- oder Bettgeber. Deshalb fällt Wohnungsnot von Frauen nicht so in den Blick. Im Übrigen – und das gilt auch für Männer – gibt es für Wohnungslose im gesamten Kreis im Unterschied zu den umliegenden Städten keine niedrigschwellige Notschlafstelle. Bei jedem Wetter. Da ist die Couch des Kumpels alternativlos.

Was kann die Caritas für die Frauen tun?

Rasch Weil uns das Land im Projekt „Endlich ein Zuhause“ mit einer 50-prozentigen Personalstelle Streetwork für suchtkranke Wohnungslose fördert, können wir Frauen an den Orten aufsuchen, an denen sie sich aufhalten, tagsüber an den öffentlichen „Szene-Treffpunkten“, im Tagestreff der Wohnungslosenhilfe, in ihren Schlupfwinkeln oder an von den Frauen gewünschten Treffpunkten. Wir ermutigen sie, sich aus Abhängigkeitsverhältnissen zu lösen, helfen bei Suchterkrankung, vermitteln in medizinische und psychiatrische Hilfe, unterstützen in Zusammenarbeit mit der Fachberatung Wohnungslosenhilfe. So unterstützen wir bei Existenzsicherung und Wohnungssuche.

Was hat absolute Priorität?

Rasch Besonders wichtig ist für die Frauen, einen Ort der Ruhe und Sicherheit zu finden. Dies kann für ein paar Stunden am Tag der Tagestreff der Wohnungslosenhilfe in Mettmann sein. Dort können sie sich ohne Verzehrzwang aufhalten, erhalten zu essen, können duschen und Wäsche waschen und in geschützter Atmosphäre zur Ruhe kommen. Das Wichtigste ist jedoch, ein offenes Ohr für die Frauen zu haben, sie anzunehmen, ihnen vorurteilsfrei zuzuhören und mit ihnen gemeinsam individuell richtige Lösungen zu entwickeln.

Im Osten Europas nimmt der Flüchtlingsstrom wieder zu. Macht Ihnen das Sorge – denn die Caritas kümmert sich um Geflüchtete?

Rasch Stimmt: es kommen nun Menschen über „neue Wege“ in die EU und wollen oft nach Deutschland. Unseres Erachtens gibt es keinerlei Grund, hier über zu reagieren, denn es handelt sich bislang um – relativ gesehen – ein paar wenige, die unser Land problemlos versorgen könnte. Auch wenn BILD bereits skandalisiert. Wir wären froh, wenn angesichts dieses furchtbaren Unglücks, in das die Menschen durch den ruchlosen Schlepper und EU-Erpresser Lukaschenko geraten sind, keine neue Hysterie und Angst vor Zuwanderern geschürt würde. Die Menschenrechte sind wesentlicher Bestandteil unseres Grundgesetzes. Die Caritas kümmert sich intensiv um die Geflüchteten, die bereits in Mettmann leben. Viele von ihnen könnten die Gemeinschaftsunterkunft verlassen, weil sie längst anerkannt sind – es gibt aber keine Wohnungen.

Wie können sie diesen Menschen helfen auf einem Wohnungsmarkt, der nur wenig freien, bezahlbaren Wohnraum schafft?

Rasch Die Caritas kümmert sich sehr intensiv um hier lebende Geflüchtete. Tatsächlich leben viele mangels Alternative noch in Gemeinschaftsunterkünfte, gehen von dort in Arbeit und Schule. Der angespannte Wohnungsmarkt ist ja bekannt und von daher ist es leicht vorstellbar, wie schwer es Zugewanderten ist, Vorurteile ihnen gegenüber und auch puren Alltagsrassismus zu überwinden oder zu ertragen. Dennoch ist Vermittlung in privaten Wohnraum – die Schaffung eines Zuhauses – ein kleiner Arbeitsschwerpunkt der Caritas, den auch die Stadt Mettmann mit fördert.

Wie begegnen Sie dieser Situation?

Rasch Hilfreich sind unsere Kontakte zu Vermietern, unser Vermieternetzwerk. Wir wissen, wen wir wohin vermitteln, weil wir unsere Klienten kennen. Wir bereiten sie auf die Lebens- und Mietverhältnisse in der neuen Heimat vor und erreichen derart passende Vermittlungen. Bislang belegen dies durchweg positive Erfahrungen und Rückmeldungen, die wir auch in anderen Städten gewinnen konnten. So konnten auch in Mettmann zwei Familien und vier alleinstehende Personen vermittelt werden.

Keine Wohnung – keine Arbeit – da geht oft die Motivation verloren, sich um die Zukunft zu kümmern. Die Caritas bietet eine „Perspektivberatung“ an.

Rasch Viele Geflüchtete sind gerade im Vergleich mit uns sehr leidensfähig. Die Flucht hat ihnen schon Unvorstellbares abverlangt. Wir erleben viele Menschen, die dennoch aktiv in die Zukunft schauen. Gelernte Berufe und reale Möglichkeiten am Arbeitsmarkt passen leider oft nicht übereinander. Dennoch gibt es immer wieder Bereitschaft, auch zunächst fremde Tätigkeiten zu übernehmen. Wir helfen hier aktiv, mit den Menschen Perspektiven zu finden. Besonders groß ist das Engagement stets, ihre eigenen Kinder in eine gute schulische und berufliche Zukunft zu begleiten.

Manchmal läuft es nicht wie gewünscht.