Bürgermeisterwahl in Mettmann : „Ich würde es wieder so machen“

Mettmann Der parteilose Bürgermeister Thomas Dinkelmann tritt für eine zweite Amtszeit an. Er will fortsetzen, was er in der ersten begonnen hat.

Kandidaten im Gespräch Die RP lädt alle Bürgermeisterkandidaten zum Feierabend-Talk ein, an dem Zuhörer kostenlos und ohne Anmeldung teilnehmen können – immer ab 17 Uhr am Rande des Jubiläumsplatzes unter dem Platanendach. Es stellen sich den Fragen am Mittwoch, 26. August: Bürgermeister Thomas Dinkelmann; Donnerstag, 27. August: Nils Lessing (Grüne); Montag, 31. August: Sandra Pietschmann (parteilos) und am Mittwoch, 2. September: Andrea Metz (FDP).

Bei der anschließenden Demo unter dem Motto „Mettmann ist bunt“ nahmen rund 1500 Männer, Frauen und Kinder teil, auch er selbst. Fiele jetzt, fast anderthalb Jahre danach, seine Entscheidung anders aus? „Ich habe extremistischen Gruppierungen keine Bühne in Mettmann geschaffen und werde das auch in Zukunft nicht tun“, sagt der 60-Jährige. Seither habe er das „häufig hinterfragt und ich komme immer wieder zu dem Ergebnis, dass dies auch richtig ist.“ Als er damals diese Entscheidung gefällt habe, „da war ich ziemlich allein mit dieser Fragestellung.“ Doch er ist immer noch sicher: „Wir haben den Rechsradikalen kein Podium geboten und mögliche gewalttätige Auseinandersetzungen vermieden. Zwei Wochen später hat Mettmann mit der Demonstration ,Mettmann ist bunt’ ein klares Bekenntnis gegen Rechts abgegeben.“ Warum er sich ein zweites Mal zur Wahl stellt? „Eine nachhaltige Stadtentwicklung braucht Kontinuität“, nur beharrlich komme man zum Ziel. Das, was er in seiner ersten Amtszeit angefangen habe, wolle er in der zweiten fortsetzen. So zum Beispiel den Ankauf von Flächen, um sie weiter zu entwickeln. „Als ich antrat, da verfügte die Stadt über keine Flächen, hatte keine Entwicklungspotenziale. Das war eine böse Überraschung.“ So konnten keine Kindertagesstätten gebaut werden, „weil wir keine Flächen dafür hatten.“ Das habe ich geändert, so dass jetzt eine neue Feuerwache in Metzkausen und eine Kindertagesstätte sowie eine Feuerwehrhalle in Obschwarzbach gebaut werden können. Insgesamt 14 Hektar habe die Stadt Mettmann an Flächen erworben, wovon zehn Hektar als Tauschflächen für neue Gewerbeflächen vorgesehen sind. „Es gab bei meinem Amtsantritt viele Baustellen, einige sind schon geschlossen, die Übrigen sollen in der kommenden Amtszeit zu Ende geführt werden“, bilanziert er.