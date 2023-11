Konzert in St. Lambertus Mettmann Haydns Theresienmesse für Chor, Soli und Orchester

Einen musikalischen Hochgenuss kündigt jetzt Regionalkantor Matthias Röttger an. Als „herausragendes Ereignis“ bezeichnet er die Aufführung der „Theresienmesse“ von Joseph Haydn für Chor, Soli und Orchester. Termin dafür ist Samstag, 18. November, von 18 Uhr an, Austragungsort ist – natürlich – die Kirche in der Oberstadt, St. Lambertus.