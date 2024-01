Sprechen, spielen, Spaß haben in Mettmann Theaterworkshop mit Christiane Breucker

Welche Rolle das Theater in unseren Zeiten spielt – Stätte der Verinnerlichung oder Amüsierbetrieb – ist ungeklärt. In diesem Workshop soll es nicht um die Diskussion zur Aufklärung der Gesellschaft, sondern ums Tun gehen: Wer schon immer Lust verspürte, in eine andere Rolle zu schlüpfen und sich auf der Bühne auszutoben, hat dazu jetzt Gelegenheit. Im dreitägigen Workshop soll generationsübergreifend Theater im Mehrgenerationenhaus (MGH) ausprobiert werden. Die Szenen sollen anschließend aufgeführt werden. Vor allem aber geht es um gemeinsame Aktivitäten und einen generationsübergreifenden Austausch.