Offizielles Ende von Mettmanner Theatergruppe Knallfrösche vererben Kinderschutzbund Vereinskasse

Wenn Die Knallfrösche mit einer ihrer Inszenierungen in die Stadthalle baten, dann war die Laubfroschoper gerne bis auf den letzten wackeligen Klappsitz belegt. In Scharen kamen Grundschulkinder, um sich Inszenierungen von „Pünktchen und Anton“ bis zum „Drachenreiter“ anzusehen. Mit Fingerspitzengefühl und Sinn für Abwechslung wurden Stücke ausgewählt, mit raffinierten Kniffen führte die Regie durch moderne Märchenwelten und mit Herzblut sowie sichtbaren Spaß an der Sache spielte das Ensemble, ambitionierte Laien. Was viele lange vermuteten, bestätigt Ingo Grenzstein, Vorsitzender der Knallfrösche, jetzt die Auflösung der Amateurtruppe. Die Klientel beider Vereine sind die Kinder der Stadt. Nun hat die Theatergruppe dem Kinderschutzbund einen Großteil des restlichen Vereinsvermögens gespendet.