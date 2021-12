Theater in Mettmann : „Clair“ sorgte für Gänsehaut

Mettmann Theater Nero begeistert mit perfidem Thriller beim Gastspiel an Beckershoffstraße. Viele Theaterfreunde begeisterten sich über den Krimi-Abend.

Als kulturelles Glanzlicht gab das Theater Nero, in Erkrath beheimatet, jetzt ein Gastspiel an der Beckershoffstraße. Und es schien so, als hätten die Erkrather den Weg durchs Neandertal nicht gescheut, nur um das Spiel ihres Lieblingsensembles nicht zu versäumen, dem mittlerweile die Heimstatt in Unterfeldhaus abhanden gekommen war. Gegeben wurde ein Thriller, der sein Publikum fesselte.

Gespielt wurde ein Krimi in zwei Akten, getextet von Lars Lienen – der dieses Laienensemble vor ziemlich genau 15 Jahren in Erkrath gegründet hatte, nachdem er seine Ausbildung in Musik und Schauspiel an der Folkwang Hochschule in Essen absolviert hatte. Und worum geht es in dem Thriller namens „Clair“? Um eine Strafverteidigerin namens Nathalie Richard (Cornelia Kasper) die, getrennt von ihrem Ehemann Pascal (Philipp Friedlaender), mit den Töchtern in Paris lebt. Tochter Giulia (Ivonne Peters) verunglückte vor 18 Jahren unter mysteriösen Umständen und ist seitdem gelähmt und auf den Rollstuhl angewiesen. Die Mutter gibt ihrem damaligen Ehemann die Schuld, dessen aufbrausender Charakter Anlass für den Sturz im Treppenhaus gewesen sein sollte, doch Tochter Giulia verteidigt ihren Vater.