„Bunbury“ in Mettmann Gymnasiasten inszenieren Oscar Wilde

Das Stück wurde mehrfach verfilmt, als Musical, Oper, in unzähligen Hörspielen herausgebracht – und Insider kennen sogar eine Comic-Fassung mit Donald Duck. Nun also gelangt das Stück, in dem der irische Autor Oscar Wilde sich geistreich-ironisch der Oberschicht widmet, am Mittwoch, 14. Juni, 19 Uhr, in der Aula des Heine-Gymnasiums zur Aufführung. „Es wird eine Reise ins viktorianische England“, macht Axel Guz Appetit. Dort erlebt das Publikum Algernon und Jack, beides sogenannte Lebemänner wie aus dem Katalog. Sie lieben das Leben und die Frauen, weshalb Algernon einen schwer kranken Freund namens „Bunbury“ erfindet, den er regelmäßig auf dessen Landsitz besuchen muss. „Wir bleiben ganz dicht an Wildes Text“, natürlich mussten einige Streichungen vorgenommen werden, dafür wurde eine weitere Person hinzugefügt. „Lady Augusta Bracknell hat bei uns einen Mann“, ebenso trickreich und findig wie die handelnden Personen im Stück sind, haben sich die Schüler auch mit Bühnenbild, Requisiten und Kostümen beschäftigt.