Kultur in Mettmann Viel Theater an der Beckershoffstraße

Ebenfalls an einem Sonntag, 19. November, 19.30 Uhr, ist das Kleine Theater Nebenan aus Ratingen zu Gast. Auf der Suche nach einer „Theaterheimat“ klopfte das Ensemble bei Constanze Backes und Bodo Herlyn an und fand offene Ohren. „Wir haben eine Vorstellung von der „Wunderübung“ in Ratingen besucht und waren sofort begeistert“, erinnert sich Constanze Backes. „Das Kleine Theater zeigt, was Theater ausmacht: Ein brillant geschriebenes Stück mit viel Gehalt, Tiefgang, Humor und perfekt sitzenden Pointen, dazu drei intensive, restlos überzeugende Darsteller, mehr braucht es nicht für einen Theaterabend, bei dem die Zeit vergeht wie im Fluge.“ Zum Inhalt: „Die Wunderübung“ von Daniel Glattauer („Alle sieben Wellen“) begleitet das scheinbar hoffnungslos zerstrittene Ehepaar Joana und Valentin zu einem gnadenlosen Schlagabtausch beim Paartherapeuten. In Daniel Glattauers intelligentem und humorvollem Stück sind nicht allein die Eheleute auf dem besten Weg, einander in den süßen Wahn zu treiben – bei diesem Unterfangen bringen sie auch den Therapeuten an den Rand des Wahnsinns. Daniel Glattauer entführt in eine Welt voller Wortwitz und Herzlichkeit, während die Charaktere nach Lösungen für ihre Probleme suchen. Ein Stück, das unterhaltsam und zugleich tiefgründig ist. Beklommen spürt der Zuschauer, dass das Paar sich und alle anderen in eine komplett ausweglosen Sackgasse manövriert hat, bis der Therapeut eine atemberaubende Wendung einläutet.