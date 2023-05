Das ist los am Wochenende Mettmann lockt mit verkaufsoffenem Sonntag, Geburtstagspartys, Musical-Premiere und Radtouren

Sonntag ist außerdem kreisweit Kick off fürs Stadtradeln. Zum Auftakt bieten Mettmanns Radvereine Touren für unterschiedliche Ansprüche ab 11 Uhr (Treff um 10.45 Uhr) vom Königshofplatz an. Nach etwa eineinhalbstündiger Fahrt treffen sich alle drei Gruppen zu einer gemeinsamen Picknickpause am Wanderparkplatz der Grube 7 in Gruiten. Dafür sollten alle Teilnehmenden selbst ihr Pausenbrot nebst Getränk mitnehmen, man kann dort nichts kaufen. Nach der Pause geht es in getrennten Gruppen weiter durch die schöne Umgebung. Zwischen 14 und 14.30 Uhr ist die Rückkehr auf dem Königshofplatz geplant. Aber das Stadtradeln findet nicht bloß am Sonntag, sondern bis 27. Mai statt. Via www.mettmann.de/stadtradeln stehen alle Infos zur Anmeldung und Spielregeln. Keine Urkunden, aber attraktive Preise können alle gewinnen, die bis 27. Mai regulär angemeldet und mehr als 30 Kilometer gefahren sind. Rückfragen beantwortet Nathalie Villière per E-Mail an stadtradeln@mettmann.de oder unter der Telefonnummer 02104-980124. Valeska von Dolega