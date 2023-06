Mettmann Museum Freitag am Digitaltag virtuell entdecken

Die Generation „Kopf runter“ weiß dank der gefühlten Dauernutzung von Endgeräten, was Handy-Nacken, verfälschte Informationen oder die totale Abhängigkeit sind – die digitale Welt hat Nebenwirkungen. Gleichzeitig ist es wichtig, sich raus aus der analogen Welt digitale Kompetenzen anzueignen, so lässt sich manch Info rund um die Uhr nutzen, klappt es mit dem Einkauf, gerät die Kommunikation in eine andere Dimension und lassen sich nicht bloß Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung in Anspruch nehmen, sondern auch virtuelle Besuche abstatten.