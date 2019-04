Sportlich : Tennisclub feiert Saisoneröffnung

Mettmann Der Verein verbindet an seinem Aktionstag Sport und Musik mit kulinarischem Genuss.

Am kommenden Sonntag, 28. April, feiert der Tennisclub Metzkausen (TCM) seine offizielle Saisoneröffnung mit Sport und Jazz ab 11 Uhr. Dies geschieht traditionell in Verbindung mit dem Tag der offenen Tür. Dabei stehen nicht nur gutes Essen und Trinken in der Vereinsgaststätte „Das Sabani“ im Mittelpunkt, sondern auch Schau- und Trainingseinheiten der Mannschaften mit ihren Trainern und guter Jazz der „Off-Beats“. Da dem TCM die Vereinsjugend und ihr Kooperationspartner, die benachbarte Astrid-Lindgren-Schule, sehr wichtig sind, wird am Sonntag zwischen 12 und 14 Uhr auch ein besonderes Augenmerk auf die Kleinfeldspieler des TCM und die Teilnehmer des Schulprojekts im Rahmen des Kleinfeldspiels gelegt. Hier gibt es zusätzlich noch Tennisübungen an verschiedenen Stationen. Gute Laune, Sportschuhe und -kleidung sind mitzubringen. Es freuen sich Mitglieder, Trainer und Vorstand des TCM auf zahlreiche Gäste und Interessenten für den weißen Sport.