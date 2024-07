Blitzerfalle auf der Osttangente Mettmann Der Tagesschnellste fuhr 103 Stundenkilometer

Als unrühmlicher „Tagesschnellster“ raste ein Audi-Fahrer an der Messstelle vorbei und wurde mit 103 Stundenkilometern geblitzt. Nach dem Toleranzabzug von vier Stundenkilometern überschritt dieser Fahrer die zulässige Geschwindigkeit noch um 29 km/h. Deshalb müsse er ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro zahlen. Zudem wird ihm ein Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg angeschrieben.