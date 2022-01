Hochdahl : Tempo 30 auf Sandheider Straße kommt

Erkrath Der Mobilitätsausschuss hat für Tempo 30 auf dem südlichen Teil der Sandheider Straße gestimmt. Damit geht eine Diskussion zu Ende, die schon seit Jahren geführt wird.

Der Bürger hatte festgestellt, dass das Radfahren auf dem Abschnitt zwischen der Kreuzung Hausnummer 40/Kreuzung bei Kemperdick gefährlich sei, da dort nur Fahrradschutzstreifen zur Verfügung stehen, die Autos aber sehr schnell führen. Die Verwaltung hatte dem Mobilitätsausschuss den Antrag vorgelegt, jedoch mit der Empfehlung, die Abstimmung in die nächste Sitzung zu vertagen.

Das sei deutlich über dem , was akzeptabel wäre, daher seien „gravierende Änderungen“ im Entwurf erforderlich und eine rechtliche Auseinandersetzung mit dem Architekturbüro nicht ausgeschlossen.

Die Begründung lautete „Aufgrund der Kürze der Zeit konnte keine fundierte Sachdarstellung erstellt werden“, was wohl auf die Aufsichtsfunktion des Kreises abstellte. So betonte Tiefbauamtsleiter Ralf Hezel: „Es ist ja nicht so, dass wir uns sperren, aber wir warten noch auf den Kreis Mettmann“. Antwort von Uli Schimschock (SPD): „Herr Hezel, ein eindeutiges Votum aus diesem Ausschuss wird Ihnen bei den Verhandlungen mit dem Kreis helfen“.