Mettmann : Teiche im Comberg-Park in Metzkausen trocknen aus

Mettmann Der Bürgerverein fordert dringend Abhilfe. Fauna und Flora werden vernichtet. Offenbar kommt nicht genügend Wasser aus den Quellen.

Der Bürgerverein habe in den vergangenen zwölf Monaten mehrfach auf die Situation hingewiesen, zuletzt in einem ausführlichen Brief an die Untere Wasserbehörde, an die Stadt Mettmann und an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband (BRW). Gezählt wurden mittlerweile acht Vorfälle dieser Art, so Kinzel. Immer wieder sei eine Reparatur der Absperrungen versprochen worden. Und: Die ausgeführten Arbeiten hatten keine dauerhafte Wirkung. Die Folge: Pflanzen seien abgestorben, das Schilf weitgehend verschwunden, Frösche und Amphibien verendet. Auch in den Teichen, die noch Wasser hätten, sei das biologische Gleichgewicht sichtbar gestört. Bürger und Anwohner seien laut Bürgerverein mittlerweile äußerst beunruhigt. Sie fürchten um ihre Teiche. Die Anzahl der Hinweise und Beschwerden, die beim Bürgerverein Metzkausen eingehen, sprächen eine deutliche Sprache.