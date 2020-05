Mettmann : Technischer Defekt war Ursache für Brand

Zehn Verletzte forderte der Zimmerbrand an der Sudhoffatraße. Foto: Patrick Schüller

Mettmann (hup) Wie berichtet, hat es am späten Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus an der Sudhoffstraße gebrannt, wobei insgesamt zehn Menschen verletzt wurden. Laut Polizei ist der Brand durch einen technischen Defekt verursacht worden war.

