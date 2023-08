Diskussion um Taubenpopulation in Mettmann Die weißen Tauben sind müde

Kürzlich las ich in einem Bericht über das Taubenhaus in Köln und den dortigen Verein „Kölner Arbeitsgruppe gegen die Stadttaubenproblematik“ das: Das Elend der Stadttauben ist menschengemacht und für uns ist es eine Herzensaufgabe, diesen Tieren etwas davon zurückzugeben, was sie so wie jedes andere Lebewesen verdienen: Ein Leben in Sicherheit, ohne Hunger und ohne Schmerzen, mit Respekt und Wertschätzung eines jeden Individuums. In diesem Sinne: Sollte es in Mettmann irgendwann ein Taubenhaus geben, ich würde mithelfen!