Wildgehege im Kreis Mettmann : „Mückchen“ hat Fohlen-Nachwuchs

Mettmann Das Wildgehege freut sich über weiteren tierischen Nachwuchs.

METTMANN (arue) Die Hegemeister des Eiszeitlichen Wildgeheges können sich erneut über Nachwuchs freuen. Die Tarpan-Stute Mückchen hat jetzt eine kleine, gesunde Stute zur Welt gebracht. Das tapsige Fohlen trägt den schönen Namen Mirage. Bald kann die kleine Stute mit den anderen beiden Fohlen Merida und Merlin auf der Wiese herumtollen. Die Tarpan-Herde im Neandertal lebt draußen, nur im Winter haben die Tiere auch Zugang zum Stall. Tarpan-Pferde sind ursprünglich eurasische Wildpferde, die in ihrem wilden Ursprungstyp ausgestorben sind und heute in Form von Rückzüchtungen vorkommen. Die in den Steppen und Wäldern des heutigen Russlands lebenden Pferde starben gegen Ende des 19. Jahrhunderts vollkommen aus. Der heute bekannte Tarpan wurde durch die Kreuzung anderer, verwandter Rassen aus Polen rückgezüchtet und entspricht in seinem Erscheinungsbild weitestgehend dem ursprünglichen Wildpferd.