Sport und Vergnügen in Mettmann Constanze Krauss und die wilde 20

Constanze Krauss konnte auch in anderen Bereichen Erfolge feiern. Obwohl sie nur zwei Wochen Vorbereitungszeit hatten, schaffte es im Herbst 2007 eine HipHop-Gruppe bei der Weltmeisterschaft in Bremen auf den 4. Platz. Per Wild-Card waren sie damals ins Teilnehmerfeld gerutscht. Und trotz solcher Erfolge konzentriert sie sich am liebsten auf den Showtanz: „Das ist einfach mit weniger Stress verbunden und der Spaß steht dabei im Vordergrund.“