Tannenbaum steht : In Mettmann ist schon Weihnachten

Mettmann (arue) Ja ist denn schon Weihnachten? Mettmann ist mal wieder früh dran: Die Stadt hat auf dem Markt sowie vor dem Rathaus an der Neanderstraße große Weihnachtsbäume aufstellen lassen. Ein weiterer Tannenbaum auf dem Jubiläumsplatz soll folgen.

Er kann jedoch erst frühestens am 11. November aufgestellt werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Grund: Die Bauarbeiten in diesem Bereich dauern länger als erwartet. Die Arbeiten ziehen sich voraussichtlich noch bis zum 8. November hin, heißt es. Aus Sicherheitsgründen wird der Aufstellort für Fußgänger dann weiträumig abgesperrt, da in den vergangenen Jahren immer wieder Leute unter den Bäumen, die gerade aufgestellt wurden, hergelaufen sind und die Mitarbeiter des Baubetriebshofs, die mit der Motorsäge arbeiteten, in Bedrängnis gebracht hatten.