Frauenpower aus Mettmann Jede Frau kann ihre Botschaft authentisch verkaufen

Wettbewerbe gibt es viele, der Speaker Slam ist einer davon. In München, Wien, New York und Miami sorgte er in der Vergangenheit für Furore, in Niedernhausen bei Wiesbaden erreichte er einen Weltrekord-Höhepunkt: Innerhalb von vier Minuten überzeugte Tanja Peltzer als Verkaufstrainerin die Zuhörer von ihrer Botschaft: „Wenn ich mein Produkt verkaufen will, muss ich es wertvoll finden und dies beginnt mit dem eigenen Selbstwert.“