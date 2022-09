Auszeichnung in Mettmann : Heimatpreis 2022 geht an Tambour & Fanfarencorps

Mettmann 2019 wurde der mit 5000 Euro dotierte Heimatpreis erstmals auch in Mettmann vergeben. Das Tambour & Fanfarencorps der St. Sebastianer Schützenbruderschaft 1435 e.V. ist Gewinner der diesjährigen Auszeichnung.

Ganz Nordrhein-Westfalen kann in seinen Städten und Kommunen den vom Land gesponsorten Heimatpreis vergeben. Auch Mettmann hatte seine Bürger aufgefordert, sich für einen der sechs nominierten Kandidaten auszusprechen. Das Voting, erstmals wurde per Online-Verfahren abgestimmt, ist seit dem 31. August abgeschlossen. Jetzt wurde das Ergebnis bekannt: Als Sieger macht das Tambour & Fanfarencorps der St. Sebastianer Schützenbruderschaft 1435 mit 166 Stimmen das Rennen. Die Silbermedaille geht an den Freundeskreis der Stadtbibliothek Mettmann, der 132 Stimmen bekam und ebenfalls aufs Siegerpodest schaffte es der Verein Goldberger Mühle mit 93 Stimmen. Auf den weiteren Plätzen folgen St. Martin Verein Metzkausen, die Behinderten Sportgemeinschaft Mettmann sowie der Verein der Freunde des Martinszuges Mettmann. Der Heimatpreis ist mit 5000 Euro dotiert. Letztlich entscheidet der Rat der Stadt; der Kulturausschuss, der am Donnerstag, 8. September, in seiner nächsten Sitzung zusammenkommt, wird ihm die Verleihung des Heimatpreises ans Tambourcorps empfehlen.