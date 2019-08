Stadt Mettmann teilt mit : Talstraße ist ab Montag wieder befahrbar

Mettmann Nach Angaben der Stadt wird nach den Bauarbeiten der Verkehr wieder in beide Richtungen freigegeben.

(arue) Auf der Talstraße ist die Sanierung der Fahrbahndecke zwischen der Kreuzung Talstraße / Ringstraße / Am Königshof und der Beethovenstraße abgeschlossen. Die Bushaltestellen in diesem Abschnitt wurden ebenfalls erneuert. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Als letzte Maßnahme werden die Fahrbahnmarkierungen auf den Asphalt aufgebracht. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, wird die Straße wieder in beiden Richtungen für den Verkehr freigegeben. Dies soll im Laufe des Montags, 5. August, passieren, sichert die Stadt in einer Pressemitteilung zu.