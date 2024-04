Besseres Miteinander in der Stadt Mettmann ruft „Tag des Nachbarn“ aus

Jede und jeder kann mitmachen und eine Nachbarschaftsaktion online anmelden. Nachbarinnen und Nachbarn lernen sich kennen, feiern das Miteinander und steuern der steigenden Einsamkeit in der Gesellschaft entgegen. Jedes Jahr kommen am Tag der Nachbarn Hunderttausende Menschen bei großen und kleinen Nachbarschaftsaktionen zusammen. Ob Hofkonzert, Kochabend, Müllsammelaktionen oder Nachbarschaftsfest – via tagdernachbarn.de können Aktionen für den 31. Mai angemeldet werden. Auf Wunsch gibt es ein kostenloses Mitmachset für die Umsetzung. Alle Nachbarschaftsaktionen werden online auf einer interaktiven Deutschlandkarte verzeichnet. So sieht man, was in der eigenen Umgebung stattfindet – und kann eine Aktion besuchen.