Engagement in Mettmann Cool! Diese Spende hilft der Tafel

Es handelt sich um eine Sachspende der Valentin Internationaler Messeservice, die einen Standort an der Industriestraße in Mettmann hat. Manchmal bekämen diese Mietgerät bei den Kunden auf den Messen und Events eine Delle oder Schramme. „Dann können wir sie nicht mehr vermieten. Die Geräte selbst sind aber technisch noch völlig in Ordnung“, sagt ein Sprecher des Unternehmens. Zwei solcher Geräte wurden jetzt an die Tafel ausgeliefert und gleich angeschlossen.