Corona-Krise in Mettmann : Tafel liefert jetzt die Lebensmittel aus

Mettmann Der 17. März war der letzte Ausgabetag der Mettmanner Tafel. „Wir hatten rund 60 ältere Helfer, aufgrund der verordneten Kontaktverbote konnten wir die Ausgabe nicht mehr aufrecht erhalten“, erklärt Irmgard von der Heiden-Alfing, Leiterin der Region Mettmann im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann.

Wie in anderen Städten auch war die Schließung der Ausgabestelle im Gemeindehaus Am Hügel für die Tafelkunden nur schlecht zu kompensieren. „Ich denke, dass es bei manchen sehr knapp geworden ist, auch weil Grundnahrungsmittel fehlten“, sagt von der Heiden. Besonders viele Menschen mit geringem Einkommen wie Mini-Jobber hätten ihre Arbeit verloren, ihre Kinder könnten nicht mehr in der Kita oder im offenen Ganztag Mittagessen. „Auch für Senioren und Behinderte ist es eine sehr schwierige Situation.“

Zweimal in der Woche – jeweils dienstags und donnerstags – sollen Lebensmittel zu den Bedürftigen gebracht werden. Zehn hauptamtliche Kräfte, die überwiegend im jetzt geschlossenen Kaufhaus der Mettmanner tätig waren, werden die Waren in den Geschäften abholen, sie in den Räumen am Hügel sortieren und eintüten. „Um das Kontaktverbot einzuhalten, werden sich immer nur drei Leute in einem großen Raum aufhalten“, so von der Heiden. Alle Lebensmittel würden noch am gleichen Tag verteilt.