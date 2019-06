Polizei sucht Zeugen : Unbekannte stehlen alten Porsche Carrera

ARCHIV - 27.07.2015, Niedersachsen, Osnabrück: SYMBOLFOTO - Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. (zu dpa: «Vier Straftäter nach Ausbruch aus der Psychiatrie gefasst") Foto: Friso Gentsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Friso Gentsch

Mettmann Am Sonntag haben unbekannte Täter zwischen 10.45 und 12.45 Uhr einen Porsche 911 Carrera Cabriolet (Typ 993) von dem Kundenparkplatz einer Gaststätte im Neandertal an der Talstraße 265 gestohlen. Es handelte sich um einen knapp 25 Jahre alten Youngtimer mit schwarzem Verdeck und einer Lackierung in Eisblau-Metallic.

