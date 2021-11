Susanne Kamps, Daniela Werth und Ana López-Montes in Mettmann : Drei Künstlerinnen zeigen ihre feinen Mixturen

Mettmann Im Kunsthaus eröffnet Freitag die Ausstellung „Feinermix“ von Susanne Kamps, Daniela Werth und Ana López-Montes. Die Schau ist bis zum 19. Dezember an der Mittelstraße 27/29 samstags und sonntags zu sehen

Ihre Vorbilder sind die Maler des Fauvismus wie Henri Matisse und Pierre Bonard – die jungen Wilden des frühen 20. Jahrhunderts in Frankreich . Die Liste der Ausstellungen und der Stipendien von Susanne Kamps, 2019 Drittplatzierte beim Cynthia Carbet Young Masters Prize in London , ist beeindruckend. Zuletzt verbrachte die Malerin ihre Arbeitszeit im „International Café des Arts“, einem der drei Ateliers, die der Verein Düsseldorfer Künstler in Paris unterhält.

In der Schau im Kunsthaus führt der Weg aus der bunten Welt Susanne Kamps’ in die vergängliche, morbide Welt der Daniela Werth. Zunächst nehmen die großen Darstellungen toter Insekten gefangen, die ihre Nähe zur Grafik nicht verleugnen können. Dazu zeichnet sie mit Graphit auf Polyesterfolie und trägt mit einem breiten chinesischen Pinsel aus Ziegenhaar starken Kaffee auf. Sie will damit die Schönheit des Verfalls als Hymne an die Vergänglichkeit zeigen.