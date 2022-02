Sturmnacht 1 in Mettmann, Erkrath und Wülfrath : Wenig Einsätze und fleißige Schüler

Einsatz in Mettmann: An der Straße „Am Laubach“ stand eine Garage in Flammen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Foto: Patrick Schüller

Kreis Mettmann Sturmnacht eins brachte hörbar viel Wind. Dennoch blieb die Zahl der Feuerwehreinsätze gering. In Mettmann kam ein Garagenbrand hinzu.

Kreisbrandmeister Torsten Schams hat soetwas bereits am Mittwoch geahnt. Diese Abfolge von mehreren Sturmtiefs beginnt nicht mit den höchsten Windgeschwindigkeiten: „Sorgen macht mir die Nacht von Freitag auf Samstag.“ Das ist zurzeit aus den Wettermodellen zu sehen, die sich aber auch ständig verändern. Ob es wirklich so kommt, werden die Feuerwehren der Städte ab Freitagmittag wissen. Als es nach durchwehten Stunden am Donnerstag hell wurde, meldete die Feuerwehr Mettmann fünf kleinere Sturmeinsätze, bei denen jeweils abgebrochene Äste beseitigt werden mussten. Zur Kantstraße in Metzkausen wurde die Wehr am Donnerstagmorgen mit dem Satz gerufen: „Baum droht auf ein Auto zu stürzen“. Der Leiter der Feuerwehr, Marco Zerweiss sagt: „Auch dort ging es um einen Ast.“ Die Gefahr wurde beseitigt.