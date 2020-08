Großprojekt in Mettmann : Studie zum Neubau Feuerwache liegt vor

Zu klein und nicht anforderungsgemäß ausgestattet: Die derzeitige Feuerwache an der Laubacher Straße. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Laut Ratsbeschluss soll die Feuer- und Rettungswache am Peckhaus auf dem Gelände der ehemaligen Förderschule errichtet werden. Die dazugehörige Machbarkeitsstudie wird Politik und Bürgern am 2. September vorgestellt.

Mit der neuen Hauptwache an der Peckhauser Straße sowie den Standorten Laubacher Straße (Freiwillige Feuerwehr) und Obschwarzbach (bekommt noch eine Halle für ein Löschfahrzeug, das dort stationiert ist) hat die Feuerwehr bald deutlich mehr Platz und kann die meisten Ziele im Stadtgebiet in der im Brandschutzbedarfsplan vorgeschriebenen Zeit erreichen.

Bereits im Dezember 2018 hatte sich der Mettmanner Stadtrat für den Bau einer neuen Feuer- und Rettungswache am Standort Am Peckhaus ausgesprochen. Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans hatte vor zwei Jahren ergeben, dass die ursprünglichen Pläne, die Wache an der Laubacher Straße zu erweitern und umzubauen nicht umgesetzt werden können, weil der Platz dafür nicht ausreicht.

Info Auch Erkrath und Wülfrath haben Bedarf Auch Wülfraths Feuerwehr braucht mehr Platz. Fahrzeuge müssen an der Hauptfeuerwache zuweilen sogar im Freien abgestellt werden. Dass die Hauptfeuerwache an der Wilhelmstraße in Wülfrath erweitert und modernisiert werden müsste, darüber herrscht bei Politik und Verwaltung Einvernehmen. An einem Konzept wird derzeit gearbeitet. Die Aufträge für die Planung der neuen Erkrather Feuer- und Rettungswache sind schon unterschrieben, der Planungsprozess für den Neubau begonnen.

Daraufhin bekam das Büro kplan AG aus Siegen von der Stadt den Auftrag, eine Machbarkeitsstudie für den Neubau am neuen Standort zu erstellen und den Bedarf an Räumen und Flächen zu ermitteln. Die Studie sei nun fertig, meldet die Stadt, und werde in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Bauen, wirtschaftliche Betriebe und Feuerwehrangelegenheiten am Mittwoch, 2. September, vorgestellt. Der öffentliche Teil der Sitzung beginnt um 17 Uhr im Rathaussaal (2. Stockwerk, Altbau).

Neben der Anordnung der Gebäude auf dem der Stadt gehörenden Grundstück an der Peckhauser Straße zeigt die Studie auch auf, wie die verkehrliche Erschließung geregelt werden kann. Das Konzept ist laut Stadt bereits von einem Schallschutzgutachter überprüft worden. Er komme zu dem Ergebnis, dass die Lärmschutzwerte für die umliegende Bebauung eingehalten würden.

Dafür müsste an der südlichen Grundstücksgrenze allerdings eine Schallschutzwand von sechs bis 8,5 Metern Höhe errichtet werden. Auf der Grundlage der Machbarkeitsstudie könnte mit der Planung der neuen Feuer- und Rettungswache Am Peckhaus begonnen werden. Dafür muss Mettmanns Politik allerdings noch Planungsmittel in Höhe von vier Millionen Euro freigeben. Nach der Vorstellung der Studie durch das Fachbüro soll im Planungsausschuss am 9. September (17 Uhr, Rathaus) ein Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan zum Neubau der Feuer- und Rettungswache gefasst werden.

Feuerwehrchef Matthias Mausbach hatte der Politik im Mai dieses Jahr in einer 14-seitigen Vorlage dargestellt, welche gesetzlichen Anforderungen an eine kommunale Feuerwehr bestehen und warum die Feuerwehr Mettmann diesen nicht in vollem Umfang genügen kann. So sei die Hauptwache an der Laubacher Straße in jeder Hinsicht unzureichend. Vorgeschriebene Arbeitsschutz-Abläufe könnten nicht eingehalten werden und die Fahrzeughalle sei zu klein. Auch der Fahrzeug- und Gerätebestand sei veraltet und nicht ausreichend für die wachsende Anzahl an Einsatzkräften.

Ähnliche Mängel bestünden an den Zweigstandorten in Metzkausen und Obschwarzbach. Mausbach hatte daher die Aufhebung eines Sperrvermerks für eine Million Euro für die Anschaffung von drei Einsatzfahrzeugen und die Freigabe weiterer Mittel beantragt, um die Feuerwehr zu ertüchtigen. Ein Gutachten habe festgestellt, dass bei der Feuerwehr Mettmann seit über zehn Jahren nur noch ein Interimsbetrieb möglich sei, argumentierte Mausbach, und versicherte: „Wir kaufen nichts, was nicht im Brandschutzbedarfsplan vorgesehen ist.“