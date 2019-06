Mettmann ohne Saft : Stromversorgung fällt teilweise aus

Weil ein 10.000 Volt-Kabel Schaden genommen hatte, waren Haushalte in Mettmann ohne Strom. Foto: dpa/Bernd Settnik

Mettmann Die zuständige Firma Westnetz beginnt jetzt mit den Reparaturarbeiten. Währenddessen ist die Stromversorgung gewährleistet.

Mettmann (arue) In Teilen von Mettmann (Mettmann West und Neandertal) gab es am Dienstag gegen 12.50 Uhr einen Stromausfall. Wie die dafür zuständige Firma Westnetz berichtet, liegt ein Defekt an einem 10.000 Volt-Kabel vor.