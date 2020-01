Freileitungen weichen Erdkabeln : Stromversorger erneuert mit 800.000 Euro Netz in Mettmann

Mettmann Die Stromnetzgesellschaft plant für das laufende Jahr drei Projekte. Das augenfälligste ist der Ersatz von Freileitungen durch Erdkabel in Diepensiepen.

(arue) Das Stromnetz in Mettmann wird kontinuierlich ausgebaut und erneuert. Das berichtet jetzt die Westnetz GmbH auf Nachfrage unserer Redaktion. In diesem Jahr investiert die Stromnetzgesellschaft rund 700.000 Euro in das Netz der Kreisstadt. Kooperationspartner für den Ausbau ist der Verteilnetzbetreiber Westnetz GmbH. Deren Sprecherin Judith Meuter gibt Auskunft über die einzelnen Maßnahmen.

Stromnetz Am Pfingstgarten wird leistungsfähiger 330 Meter Stromkabel mit einer Spannung von 400 Volt werden in der Straße Am Pfingstgarten erneuert und verstärkt. Damit erhalten 21 Haushalte einen neuen Hausanschluss. „Das vorhandene Kabel hat in diesem Bereich seine Kapazität erreicht und die neuen Leitungen sind leistungsfähiger“, begründet Meuter die Arbeiten. Sie beginnen voraussichtlich im ersten Quartal, soweit das Wetter die Bauarbeiten zulasse. Die Fertigstellung ist für Sommer geplant. Bei den Bauarbeiten kann es zu Parkplatzsperrungen oder kleineren Beeinträchtigungen für die Anlieger kommen. In dieses Projekt investiert die Stromnetzgesellschaft Mettmann rund 100.000 Euro.